» الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التنزاني هذا الأمر الهام

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التنزاني جون ماجوفولي، الجمعة، تطورات مشروع سد "ستيغلر جورج" في تنزانيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من ماجوفولي، مساء الجمعة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وتناول الاتصال، حسب البيان، "استعرض تطورات مشروع سد (ستيغلر جورج) في تنزانيا، والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب (إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية في مصر)".
وقال السيسي، إن "سد ستيغلر جورج، يمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بالقارة الإفريقية".
وأوضح أن رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، سيرأس وفدًا رفيع المستوى، للمشاركة في حضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد، الأربعاء المقبل، في تنزانيا.
وحسب البيان ذاته، تطرق الاتصال إلى "التباحث حول تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، فضلًا عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية (إفريقيا)".
وفي 2017، أعلنت الحكومة التنزانية عن عزمها إنشاء سد "ستيغلر جورج"، على نهر روفينغي (من المقرر الانتهاء منه في 2021)، والذي اعتبرته أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء في بلادها.
وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11، وتطل على بحيرة فيكتوريا (أكبر بحيرات وسط إفريقيا)، والتي تعد منبع النيل الأبيض، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

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