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البرازيل.. مقتل 12 شخصا بإطلاق نار أثناء سطو على بنك

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الشرطة البرازيلية ارشيفية
الشرطة البرازيلية ارشيفية

المصريون ووكالات

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أكدت السلطات البرازيلية، الجمعة، مقتل 12 شخصا، بينهم طفلان، بإطلاق نار أثناء سطو مسلح على بنك في مدينة ميلاغرس شمال شرقي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 5 رهائن، بينهم طفلان، قتلوا في تبادل إطلاق النار بعد أن تدخلت الشرطة لإلقاء القبض على عصابة مسلحة أثناء محالتها سرقة أموال من أجهزة صرف النقود في الشارع الرئيسي لمدينة "ميلاغرس" الواقعة في ولاية "سيارا".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس بلدية "ميلاغرس" ليلسون ماسيدو لانديم قوله إن "أعمار الطفلين القتلى تتراوح بين 10 و13 عاما".
وأفاد تلفزيون "غلوبو نيوز" البرازيلي بأن الشرطة تمكنت من القبض على اثنين من المسلحين، فيما قتل مسلح واحد ولاذ الآخرون بالفرار دون الاستحواذ على أي أموال.
وتبحث الشرطة عن الجناة، وتستخدم مروحية خلال البحث. -

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