  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:33 ص
بحث متقدم
صندوق النقد

تداعيات تعديل سعر الدولار الجمركى على الاقتصاد

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن فستانها المثير للجدل

الإفراج عن 210 سجناء بعفو رئاسي

سجناء بعد إطلاق سراحهم: «إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»

أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام يتزايد

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية اللبنانية ستقدم شكوى ضد إسرائيل

#

روسيا تدعو مجلس الأمن لبحث عقوبات كوريا الشمالية

#

نيويورك تايمز: خطاب الكراهية ضد المسلمين بواشنطن دفعهم للسياسة

#

هذا ما فعله خطاب الكراهية بالمسلمين في أمريكا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من "تزايد الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنصرية ضد الإسلام".
وأعرب "غوتيريش" في كلمة له عن "القلق العميق إزاء محنة مسلمي الروهنغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة ممنهجة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام في احتفال أقيم بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك بمناسبة الذكري السبعين للاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإبادة الجماعية.
وأوضح غوتيريش أن "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1948".
واعتبر أن الاتفاقية "تجسد إرادة جماعية لحماية الناس من الوحشية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم. خلال الحرب العالمية الثانية".
وأضاف أن "الجماعات المتطرفة العنيفة كتنظيم داعش في العراق استهدفوا بوحشية الشعب الإيزيدي بتهمة بالقتل والاسترقاق الجنسي والاتجار".
وتابع "اليوم جميع أشكال كراهية الأجانب وكراهية النساء، ومعاداة السامية، وكراهية الإسلام، وجميع أشكال كراهية الأجانب في ازدياد".
ومضى غوتيريش "أشعر بقلق بالغ إزاء محنة مسلمي الروهنغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة منتظمة، وضحايا ما أطلق عليه بحق التطهير العرقي".
واستدرك قائلا، "لذلك يتعين علينا جميعا، فرادى وجماعيا، أن نرفض كل محاولة لاستهداف الناس بسبب جنسيتهم أوعرقهم أو دينهم، أو أي شكل آخر من أشكال الهوية".
وناشد الأمين العام الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية منع الإبادة الجماعية المسارعة بالتصديق عليها.
وقال في هذا الخصوص إن"149 دولة صدقت أو انضمت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، وأحث الدول الخمسة والأربعين المتبقية على النظر أن تصبح طرفا كأولوية عاجلة".
واعتبر أن "منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها هو واجب ومسؤولية والتزام من المجتمع الدولي بأسره".
ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان"، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"
» هذا ما قاله بطل العالم في الإسكواش عن "صلاح"
» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية
» الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التنزاني هذا الأمر الهام
» الأمم المتحدة: خطاب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام يتزايد
» أول تعليق للحكومة الأردنية على مطالبتها بالرحيل
» أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لتأجيل انتخابات الرئاسة
» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »