  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:48 ص
بحث متقدم
صلاح

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

أزارو

أخيرا .. كشف المصدر الحقيقي لتسريب لقطة أزارو التي أطاحت بحلم الأهلي

أرشيفية

"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن تغريدته التي تهاجم الأهلي

صفاء الهاشم

نشطاء يتداولون فيديو مثير للجدل للنائبة الكويتية التي أهانت المصريين

مواقع التواصل

حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

صفاء الهاشم

وزير إعلام كويتي يرد على تصريحات "الهاشم" المثيرة للجدل

أحمد موسى وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"موسى" على حكم حبس "أبو تريكة"

تنظيم الأسرة

شيخ أزهري: تنظيم الأسرة مخطط يهودي وهذا هو الدليل

وزير المالية

وزير المالية: السنة الحالية أصعب السنوات لهذا السبب

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شائعات عن آيباد جديد من شركة "أبل"

#

منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"

#

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

#

ليفربول يفاجيء الجمهور بعدة صور غريبة لـ"صلاح"

محمد صلاح

ليفربول

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة جديدة من داخل صالة الجيم لاستعراض قوة عضلات بطنه .

لكن يبدو أن رد فعل الجمهور لم يكن على القدر الذي انتظره "صلاح" ، حيث تعرض لهجوم شديد ، وبخاصة بعد ارتدائه صورة عليها علامة "بلاي بوي" قبل ساعات مما أثار موجة من الجدل قبل أن يحسمها صلاح ويؤكد أنه ضد الإباحية .

وقال "محمد فارس" - وهو محلل رياضي- في تعليق: " انتقلنا من مرحله الترويج لبراند playboy لمرحله ممارسة ال playboy نفسه".

وقال "هيثم أحمد" - كاتب محتوى ساخر- : " اهتمام ابو صلاح بالسوشيال ميديا
هل لرخص اسعار باقات النت هناك دخلاً في ذلك؟ هل جاب عدة جديده و مسحول فيها ؟
ام مجرد ابننا عنده فراغ وبيطلعو علينا بدل ما يشرب سجاير؟
هذا ما سوف نعرفه في البوست الجاي ليه كمان عشر دقايق مثلاً".


وقال ناشط: " بص يا صلاح احنا عارفين مصلحتك.. احنا هنسحب منك الموبايل عشان مش مخليك مركز ونديهولك خميس وجمعة بس بشرط تجيب جول كل ماتش ع الاقل.. و اخر الموسم لو عملت حاجة حلوة هنجمع من بعض ونجيبلك موبايل جديد" .. وقال آخر: "يعم متركز بقى فى الكوره وبس كل شويه صوره وانت عريان ومجلات اباحيه وحلقت شعر صدرك وانت عارف ان ده حرام يا ابو صلاح فوق عشان ميبقاش مصيرك زى عمرو زكى وابراهيم سعيد يامااا راح زيك كتييير عشان غرتهم الشهره وحب النفس ولازم فى اقرب وقت نصيحه من اخوك اللى انت شرفت اسمه مدى الحياه روح اعمل عمره اقرب وقت لانك محتاجه جدا عشان ربنا يصلح حالك وتفوق من اللى انت مجروور لى كلنا بنحبك وواجب علينا نفوقك وننصحك".

بينما أعلن كثيرون عن إعجابهم باهتمام "صلاح" بقوة جسده ، حيث قال أحد النشطاء: " ما شاء الله يا مو ، ربنا يحفظك ، حاجة تشرف لاعب دولي بطراز عالمي ، اتمني يعرف انه مصري مسلم دائما ولا تغيره الشهرة لانها فتنة لا يتحملها الكثير" .. وقال آخر: "عاش يا صلاح برافو اهتمامك بتفاصيل صغيره بس مهمه للاعب الكره نصيحتي ليك كمل ومتفكرش بالعقليه المصريه خليك ماشي في طريقك وميهمكش اي انتقادات احنا شعبنا ميفهمش التطور الاوروبي والعالمي احنا شعب عمال يسمع حمو بيكا ولسه عايشين في العصر الحجري - انت اصبحت محط انظار العالم احنا معاك وفاهمين دماغك وحريتك الشخصيه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أنغام تكشف مفاجأة عن زواجها من الممثل أحمد عز
» ضبط رجل وسيدة في وضع مخل داخل حمام مسجد بكفر الشيخ
» خيانة الصداقة .. خطفت ابنة صديقتها وقررت قتلها لولا تدخل القدر
» لأول مرة .. إخضاع ترامب للتحقيق الرسمي في فضيحة التدخل الروسي
» "الوزراء" يكشف الأسباب الحقيقة لحدوث أزمة البطاطس
» رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي
» "القوى العاملة" تحذر المواطنين من هذا الأمر
» اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية بقيادة ميلانيا ترامب
» تراجع غير المسبوق لأسعار النفط عالميا
» كارثة كبرى في باكستان بسبب هذا الأمر الخطير
» مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي