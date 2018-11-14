بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

14 نوفمبر 2018 - 08:45 ص

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة جديدة من داخل صالة الجيم لاستعراض قوة عضلات بطنه .



لكن يبدو أن رد فعل الجمهور لم يكن على القدر الذي انتظره "صلاح" ، حيث تعرض لهجوم شديد ، وبخاصة بعد ارتدائه صورة عليها علامة "بلاي بوي" قبل ساعات مما أثار موجة من الجدل قبل أن يحسمها صلاح ويؤكد أنه ضد الإباحية .



وقال "محمد فارس" - وهو محلل رياضي- في تعليق: "



