بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

أحمد عادل شعبان
نشر النجم المصري محمد صلاح صورة جديدة من داخل صالة الجيم لاستعراض قوة عضلات بطنه .
لكن يبدو أن رد فعل الجمهور لم يكن على القدر الذي انتظره "صلاح" ، حيث تعرض لهجوم شديد ، وبخاصة بعد ارتدائه صورة عليها علامة "بلاي بوي" قبل ساعات مما أثار موجة من الجدل قبل أن يحسمها صلاح ويؤكد أنه ضد الإباحية .
وقال "محمد فارس" - وهو محلل رياضي- في تعليق: " انتقلنا من مرحله الترويج لبراند playboy لمرحله ممارسة ال playboy نفسه".
وقال "هيثم أحمد" - كاتب محتوى ساخر- : " اهتمام ابو صلاح بالسوشيال ميديا
هل لرخص اسعار باقات النت هناك دخلاً في ذلك؟ هل جاب عدة جديده و مسحول فيها ؟
ام مجرد ابننا عنده فراغ وبيطلعو علينا بدل ما يشرب سجاير؟
هذا ما سوف نعرفه في البوست الجاي ليه كمان عشر دقايق مثلاً".
وقال ناشط: " بص يا صلاح احنا عارفين مصلحتك.. احنا هنسحب منك الموبايل عشان مش مخليك مركز ونديهولك خميس وجمعة بس بشرط تجيب جول كل ماتش ع الاقل.. و اخر الموسم لو عملت حاجة حلوة هنجمع من بعض ونجيبلك موبايل جديد" .. وقال آخر: "يعم متركز بقى فى الكوره وبس كل شويه صوره وانت عريان ومجلات اباحيه وحلقت شعر صدرك وانت عارف ان ده حرام يا ابو صلاح فوق عشان ميبقاش مصيرك زى عمرو زكى وابراهيم سعيد يامااا راح زيك كتييير عشان غرتهم الشهره وحب النفس ولازم فى اقرب وقت نصيحه من اخوك اللى انت شرفت اسمه مدى الحياه روح اعمل عمره اقرب وقت لانك محتاجه جدا عشان ربنا يصلح حالك وتفوق من اللى انت مجروور لى كلنا بنحبك وواجب علينا نفوقك وننصحك".
بينما أعلن كثيرون عن إعجابهم باهتمام "صلاح" بقوة جسده ، حيث قال أحد النشطاء: " ما شاء الله يا مو ، ربنا يحفظك ، حاجة تشرف لاعب دولي بطراز عالمي ، اتمني يعرف انه مصري مسلم دائما ولا تغيره الشهرة لانها فتنة لا يتحملها الكثير" .. وقال آخر: "عاش يا صلاح برافو اهتمامك بتفاصيل صغيره بس مهمه للاعب الكره نصيحتي ليك كمل ومتفكرش بالعقليه المصريه خليك ماشي في طريقك وميهمكش اي انتقادات احنا شعبنا ميفهمش التطور الاوروبي والعالمي احنا شعب عمال يسمع حمو بيكا ولسه عايشين في العصر الحجري - انت اصبحت محط انظار العالم احنا معاك وفاهمين دماغك وحريتك الشخصيه".
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