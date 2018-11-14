أخيرا .. كشف المصدر الحقيقي لتسريب لقطة أزارو التي أطاحت بحلم الأهلي

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أزارو
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تيشيرت أزارو

كشف المخرج أسامة الهواري عن المصدر الحقيقي لتسريب فيديو لنجم الأهلي وليد أزارو أثناء تمزيقه لقميصه في أعقاب حصوله على ضربة جزاء في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي فاز به الأهلي على الترجي 3\1 قبل أن يخسر في الإياب 3\0 لتضيع أحلامه في الحصول على البطولة.

وقال "الهواري" في مداخلة مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة "الأولى" : "اللقطة تم تصويرها بكاميرا التلفزيون المصري لكن لم تُعرض في المباراة أو الملخص لكن هذه اللقطة تم إذاعتها عبر تلفزيون دولة "بنين" الذي حصل على حقوق بث النهائي ضمن الباقة الأفريقية لـ"الكاف" .

وأضاف: "مندهش من الهجوم على مخرج المباراة هشام عبد الودود وترك تصرف اللاعب".

وتسببت اللقطة في إيقاف أزارو مباراتين مما أدى لغيابه في إياب المباراة النهائية التي خسرها الأهلي بثلاثية نظيفة.

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