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ضبط رجل وسيدة في وضع مخل داخل حمام مسجد بكفر الشيخ

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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دسوق

ضبط رجل وسيدة في حمام مسجد

محلة دياي

واقعة صادمة شهدتها قرية "محلة دياي" التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد ضبط رجل وسيدة في وضع منافي للآداب داخل حمام مسجد بالقرية.

وقالت ربة المنزل المتهمة في التحقيق معها إنها واعدت عشيقها "المتهم الثاني" الذي جرى ضبطه معها في الواقعة - بملاقاته داخل حمام أحد المساجد بالقرية عقب انصراف المصلين، وبادرت بالدخول ليلحقها بدقائق لينفذ ما تواعدا عليه بممارسة الرذيلة، مضيفة :"الخلافات مع زوجي سبب بحثي عن تحقيق رغباتي مع شخص تاني".

وكان أهالي ضبطوا ربة المنزل "س.أ"، 40 سنة، وأحد الأشخاص، في وضع مخل داخل حمام مسجد بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.

أما المتهم الثاني ويدعى "هـ.ب"، 34 سنة، عاطل، فكشف في اعترافاته أمام رجال مباحث مركز شرطة دسوق، عن ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى ومارس الجنس معها أكثر من مرة، مقرًا بما قالته المتهمة في اعترافاتها.

وكانت محكمة دسوق الجزئية في كفر الشيخ، جددت حبس ربة منزل وعاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل حمام أحد المساجد بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دسوق، بلاغا من أهالي بقرية محلة دياي دائرة المركز، بضبط إحدى السيدات ورجل في دورة المياه الخاصة بالمسجد البحري بالقرية يمارسان الأعمال المنافية الآداب.

انتقل مأمور مركز شرطة دسوق، وضباط مباحث المركز، والتقوا بأحد الأهالي من أصحاب البلاغ ويدعى "فتحي ب.أ"، 45 سنة، صياد، ويقيم بقرية محلة دياي دائرة المركز، وقرر في بلاغه بضبط كل من "س.م"، 40 سنة، ربة منزل، والمدعو " ه.ا"، عاطل، وذلك حال قيامهم بممارسة الرذيلة داخل حمام المسجد المذكور.

ألقي القبض عليهما، واقتيدا إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهتهما بما جاء في بلاغ الأهالي بممارستهما الرذيلة داخل حمام المسجد أقرا بصحة البلاغ من خلال ارتكابهما الواقعة.

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