"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

14 نوفمبر 2018 - 07:48 ص

كشف ضباط المباحث بمركز شرطة "طوخ" لغز العثور على رضيع بقرية السيفا على شاطيء نهر النيل .



بدأت الواقعة حين عثر الأهالي بالقرية على طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش قرب النهر ، وقاموا بتسليمه لمستشفى طوخ العام وإبلاغ رجال الشرطة لكشف غموض الواقعة ، وتبين أن جدة الطفل تخلصت منه خوفًا من فضيحة ابنتها .



وفي اثناء قيام رجال المباحث بعملهم في كشف الواقعة ، حضر مجند إلى مركز الشرطة وأبلغ رئيس المباحث أنه والد الطفل .



وقال الشاب "أ" إنه تعرف على نجلة المتهمة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية أسفرت عن حملها سفاحًا ، مؤكدًا أنه تزوجها رسميًا قبل ولادتها بشهرين .



وأشار إلى أنه بعد ذلك ذهب إلى أداء خدمته ، ولما عاد فوجيء أن زوجته وضعت المولود وأن والدتها تخلصت منه في المكان المعثور عليه خوفًا من الفضيحة .



تم تحرير محضر بالواقعة والقبض على جدة الطفل وتولت النيابة التحقيق.



