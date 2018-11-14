"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

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العثور على رضيع

الخوف من الفضيحة

كشف ضباط المباحث بمركز شرطة "طوخ" لغز العثور على رضيع بقرية السيفا على شاطيء نهر النيل .

بدأت الواقعة حين عثر الأهالي بالقرية على طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش قرب النهر ، وقاموا بتسليمه لمستشفى طوخ العام وإبلاغ رجال الشرطة لكشف غموض الواقعة ، وتبين أن جدة الطفل تخلصت منه خوفًا من فضيحة ابنتها .

وفي اثناء قيام رجال المباحث بعملهم في كشف الواقعة ، حضر مجند إلى مركز الشرطة وأبلغ رئيس المباحث أنه والد الطفل .

وقال الشاب "أ" إنه تعرف على نجلة المتهمة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية أسفرت عن حملها سفاحًا ، مؤكدًا أنه تزوجها رسميًا قبل ولادتها بشهرين .

وأشار إلى أنه بعد ذلك ذهب إلى أداء خدمته ، ولما عاد فوجيء أن زوجته وضعت المولود وأن والدتها تخلصت منه في المكان المعثور عليه خوفًا من الفضيحة .

تم تحرير محضر بالواقعة والقبض على جدة الطفل وتولت النيابة التحقيق.

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