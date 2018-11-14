» خيانة الصداقة .. خطفت ابنة صديقتها وقررت قتلها لولا تدخل القدر

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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قتل طفلة

اختطاف طفلة

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من تحرير طفلة قبل قتلها بساعات ، فضلًا عن ضبط المتهمين .

تلقى مركز شرطة جهينة بلاغا من (ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بأنه حال توجهها لإحضار نجلتها البالغة من العمر خمس سنوات من الحضانة أخبرتها مشرفة الحضانة بحضور سيدة واصطحابها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة خضرة. م. ع، ربة منزل، سهير. م. أ، ربة منزل، ممدوح. أ. أ،سائق توك توك، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وارتكابهم تلك الواقعة واعتزامهم قتل الطفلة، عقب الحصول على مبلغ الفدية خشية افتضاح أمرهم.

وقامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة واصطحابها "لكونها جارتها" باستخدام مركبة توك توك قيادة المتهم الثالث وتوجهوا (لمدينة طهطا) وقامت بترك الطفلة لدى "بيسة. أ. م " ربة منزل ومقيمة بمدينة طهطا، بادعاء أنها نجلتها.

وأمكن تحرير الطفلة المختطفة، وبمناقشة ربة المنزل الأخيرة تبين عدم علمها بأن الطفلة مختطفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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