» لأول مرة .. إخضاع ترامب للتحقيق الرسمي في فضيحة التدخل الروسي

14 نوفمبر 2018 - 05:30 ص

كشفت مصادر لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة أجوبة مكتوبة على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر في فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية .



وقال المصدر لرويترز، إن الأسئلة التي يستعد ترامب للإجابة عليها تتعلق فقط بتدخل موسكو في الانتخابات، ولا علاقة لها بما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة العدالة في التحقيق الروسي.



وذكر المصدر، أن من بين المواضيع التي تتضمنها الأسئلة، الاجتماع الذي تم في يونيو 2016 بين دونالد ترامب الابن، وأعضاء آخرين من حملة ترامب، ومجموعة من الروس.



ووفقا للمصدر، فقد اجتمع ترامب مع محاميه هذا الأسبوع قبل الرد على الأسئلة.



ولم يرد رودي جولياني، وهو محام عن ترامب، بعد على طلب للتعقيب بشأن إجابة ترامب عن أسئلة مولر هذا الأسبوع.



كان جولياني قد رفض التعقيب في وقت سابق اليوم، بخصوص أي اجتماعات مع الرئيس لمراجعة الأجوبة على الأسئلة.

