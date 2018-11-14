نشطاء يتداولون فيديو مثير للجدل للنائبة الكويتية التي أهانت المصريين

14 نوفمبر 2018 - 05:23 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للنائبة الكويتية صفاء الهاشمي تكشف عن مشكلة تجمعها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مؤكدين أنها تفتعل العديد من المشاكل للحصول على الأضواء .



وقالت "صفاء" في الفيديو المثير للجدل: "محمود عباس قال إنه سوف يأخذ جزء من الـ200 مليون الذين يأتوه وسوف يقوم بتثمين 23 بيت لأسرة كويتية (تقصد كويتين من أصل فلسطيني) .. يعني يخصم 27 مليون دولار قيمة بيوت الكويتين ".



واعترفت "صفاء" بأصولها الفلسطينية في الفيديو قائلة: "بيت أبوي عبد الرحمن هاشم واحد من الثلاثة وعشرين بيت .. واقف من عند الحكومة لأن أنا طرف .. ليش واقف الموضوع رغم وجود رغبة أميرية سامية في حل الموضوع؟".



الفيديو:



