حقيقة ضم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات

14 نوفمبر 2018 - 01:40 ص

صرح محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة حتى الآن لم تنفي أو تثبت ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وما تم تداوله اليوم بطريقة غير مهنية، أن الوزارة تنفى ضم العلاوات، عار تماما من الصحة، والوزارة لا تملك النفى أو الاثبات، والقضاء هو الجهة المنوطة بهذا الأمر، وما صدر اليوم لا يتعدى كونه شائعة، تهدف لإثارة البلبلة.



وقال "العقبى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية سى بى سى، إننا نحترم القضاء وكلمته، ولا نتدخل بأى شكل من الأشكال للتأثير عليه، ومنذ صدور الحكم لم تصدر الوزارة أى تصريحات بهذا الشأن، بخلاف أننا أعلنا انتظارنا للحكم النهائى، وفى حالة صدور الحكم بضم العلاوات الخمس، ستكون الحكومة ملزمه لتنفيذ الحكم، أيضًا ما أثير حول توزيع التأمينات لاستمارة يقوم أصحاب المعاشات بملء بياناتها، وبموجبها يحصلون على العلاوات الخمس، غير صحيح.

