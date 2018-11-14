» رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي

14 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

قال حسن عبدالغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، قرار إزالة لافتة تحمل اسم الراحل طه حسين عميد الأدب العربي من محطة الصرف الصحي في الزمالك.



وأضاف في مداخلة لبرنامج «كل يوم» على فضائية «أون أي»، مساء الثلاثاء، أن إطلاق اسم طه حسين على محطة الصرف الصحي لم يكن المقصود منه الإساءة للأديب الراحل.

