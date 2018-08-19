» إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

19 أغسطس 2018 - 03:02 م

أصيب 13 شخصا في حوادث متفرقة بمحافظة البحر الأحمر ، حيث أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الغردقة - رأس غارب ، بينما أصيب 10 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مرسى علم.

تلقى الدكتور بدوى توفيق مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بإصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب لتلقى العلاج كما أصيب عشرة أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بطريق مرسى علم وتم الدفع بعدد سيارات الإسعاف لمستشفى اليوم الواحد.

وأضاف بدوى جميع الحالات حالاتهم مستقرة مع وجود كدمات خفيفة تحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.