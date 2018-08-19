"حمزة": البرادعى السبب فى إخفاق الكثير من شباب الثورة

19 أغسطس 2018 - 02:59 م

ادعى المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، ومؤسس جبهة "التغيير"، أن الدكتور محمد البرادعى مدير هيئة الطاقة الذرية سابقًا ونائب رئيس الجمهورية السابق تسبب في إخفاق كثير من شباب الثورة.

ورد حمزة على تويتة لأحد النشطاء الذى دافع عن البرادعي بقوله: "دكتور البرادعي لم يكن له أي أطماع أو أهداف شخصية من البلد دي ولم ينصب علي أحد ومش إبراهيم عيسي اللي ناخد منه رأي عن شخص البرادعي تحديدًا البرادعي مع الشباب دعا لثورة وشارك فيها لكن الإخوان والعسكر والنخبة كان ليهم رأي تاني".

وكتب حمزة: "لم يدع إلى ثورة ولَم يكن في مصر وقت قيامها وهو لم يناضل طول حياته وكثير من شباب الثورة سبب إخفاقها مع البرادعي".

وأنهالت التعليقات المؤيدة لرأي حمزة والمعارضة المدافعة عن الدكتور البرادعي.



































