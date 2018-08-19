لهذا السبب كرم بوتفليقة الموسيقار محمد فوزى

19 أغسطس 2018 - 02:10 م

روى منير فوزي، نجل الفنان الراحل محمد فوزي، تفاصيل تكريم والده من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد تلحينه النشيد الوطني لدولة الجزائر.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC "، اليوم الأحد، أن النشيد الوطني الجزائري كان من تأليف أحد الجزائريين خلال فترة تواجده بالسجن، فقام والده بتلحين النشيد على نفقته الخاصة بعد أن استقدم فرقته الموسيقية، حيث إن جميع التكاليف تحملها والده محمد فوزي من ماله الخاص، وكرمه الرئيس "بوتفليقة" فيما بعد.

ويستكمل الدكتور منير فوزي نجل الفنان الراحل محمد فوزي حديثه بعد ذلك عن وفاة والده قائلا إن هذه المرحلة كانت صعبة ومؤسفة، خاصة أنه لم يكن معروف نوع مرضه، وسافر فرنسا وأمريكا وألمانيا وكثير من الدول، وفي النهاية لم يتم التوصل لتشخيص معين حول مرضه وهذا سبب عملي بمهنة الطب".

جدير بالذكر أن برنامج "8 الصبح" خصص حلقة اليوم للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي.