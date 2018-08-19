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لأول مرة.. كبسولات نوم زجاجية للحجاج بالمجان

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لأول مرة.. كبسولات نوم زجاجية للحجاج بالمجان
لأول مرة.. كبسولات نوم زجاجية للحجاج بالمجان

عبد القادر وحيد- متابعات

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الحجاج

موسم الحج

بالمجان.

كبسولات نوم

زجتجية

وضعت جمعية "هدية الحاج" الخيرية المتخصصة في تقديم خدمات للحجاج والمعتمرين بالتعاون مع السلطات السعودية، من 18 إلى 24 كبسولة نوم متنقلة في مشعر منى، في تصرف الحجاج لاستخدامها بشكل مؤقت عندما يريدون اقتطاع وقت للراحة خلال أداء مناسك الحج.

يقول مدير الجمعية منصور العامر، إن "الفكرة موجودة عالميًا في اليابان وفي مدن عدة في العالم.. الجمعية تعتقد أنها ستكون ملائمة للأماكن المزدحمة والضيقة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة".

وأضاف أن "جمعيته ستقدمها "مجانًا" للحجاج، ليكونوا "مرتاحين في أداء المناسك"، علمًا أنها تستوردها من اليابان بكلفة نحو ألف يورو للكبسولة الواحدة، وتم إضفاء تعديلات بسيطة عليها مثل إضافة سلم، وتقوم الجمعية بتغطية تكاليف التجربة وفي حال نجاحها، ستتولى الحكومة السعودية ذلك".

ويوجد في كل كبسولة سرير فردي مع وسادة ومساحة الكبسولة 2.64 متر مربع، وارتفاعها 1.2 متر.

وأوضح العامر أن الكبسولات يمكن أن تكون عبارة عن "اقتصاد تشاركي مثل الدراجات الهوائية التي يأخذها المستخدم لمدة ساعة ثم يوصلها إلى مكان معين ويأتي شخص آخر لاستخدامها".

كانت الجمعية قد اختبرت في البدء 12 كبسولة في شهر رمضان بالقرب من الحرم المكي، ويقدر العامر أن 60 شخصًا استخدموها يوميًا، لافتا إلي أننا "إذا ضاعفنا العدد، يمكن استخدام الكبسولة مرة كل ثلاث ساعات إذ يتم خلال وقت الصلاة تعقيم الكبسولة وتجهيزها لإعادة استخدامها".

كما أطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكي"، الذي يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورًا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، وبإمكان السلطات تحديد مكان وجودهم باستخدام التطبيق، كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية.

وتندرج هذه المبادرات في إطار "رؤية 2030"، التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل وقف ارتهان الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره وبينها تعزيز السياحة الدينية عبر استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج، و30 مليون معتمر على مدى العام.

والغرف صغيرة لا تتجاوز ثلاثة أمتار مربعة مصنوعة من الألياف الزجاجية والبلاستيك ولها مفتاح ممغنط، ومتاحة مجاناً للتجربة خلال هذا الموسم.

ويؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءا من الأحد، مناسك الحج في مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، ويتوقع أن تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال شعائر الحج التي تبدأ الأحد وتستمر حتى الجمعة.
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