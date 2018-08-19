  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
المذيعة رضوي محمود

شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر

«6 إبريل»: ممدوح حمزة قد يكون مفجر الثورة القادمة

"حمزة": البرادعى السبب فى إخفاق الكثير من شباب الثورة

إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

الفنان الراحل محمد فوزي

لهذا السبب كرم بوتفليقة الموسيقار محمد فوزى

الطفل

طفل يشنق نفسه ويترك هذه الرسالة

الكونجرس الأمريكى

الكونجرس يطالب بهذا الشىء عن الإخوان

لأول مرة.. كبسولات نوم زجاجية للحجاج بالمجان

لأول مرة.. كبسولات نوم زجاجية للحجاج بالمجان

البرادعي

البرادعي: هذا الشىء جريمة متكاملة الأركان

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

الدوري الانجليزي

موعد والقنوات الناقلة للقاءات "البريميرليج"

البرادعي: هذا الشىء جريمة متكاملة الأركان

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لأول مرة عن إصابة "إليسا" بالسرطان

#

فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء

#

مفاجأة.. الحبس 3 سنوات ينتظر مذيعة بورسعيد

#

جرائم الاعمال

انتقد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غياب التعليم المتميز، واعتبره جريمة متكاملة الأركان.

وكتب البرادعي علىي "تويتر": "ما نراه على مواقع التواصل وفى الإعلام يثير الفزع بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن العربى. كم هائل من الغيبوبة العقلية والانحطاط الخلقى والتصحر القيمى. الفرق بين الإنسان والدواب هو العقل والعقل ركيزته العلم بمعنى المعرفة والقيم. غياب التعليم المتميز جريمة متكاملة الأركان"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر
» تجديد حبس المدير المالي لنادي الزمالك السابق 15 يومًا
» المشدد 3 سنوات لمتهم صنع وباع ملابس الشرطة بدون ترخيص
» عقار جديد يعيد الميت إلى الحياة
» شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري وبطل موزمبيق
» شاهد.. مطعم يقدم عناكب محظور صيدها لزبائنه
» واقعة مثيرة في موسم الحج ..تعرف عليها؟
» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»