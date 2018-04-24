السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

24 أبريل 2018 - 04:34 م

كشف فهد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، حقيقة إهداء محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، قطعة أرض فى منطقة مكة المكرمة، نظير فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، بعد تألقه في الموسم الحالي بـ«البريميرليج».

وأوضح «الروقى»، فى تصريحات لصحيفة سبق السعودية، «هناك أوجه وخيارات عدة فى إهداء قطعة الأرض، وذلك حسب محمد صلاح، ووفقًا للنظام، ففى حالة إجازة النظام تملك أرض للكابتن فسوف تكون فى منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه».

وأشار نائب رئيس المجلس البلدى بالعاصمة المقدسة، إلى أن الأسباب التى دعته لإعلان هذا الإهداء هو دعم شباب القدوة أمثال الكابتن محمد صلاح تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب فى الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها.

وأكد «الروقى»، أن هذه الهدية ما هى إلا اعتزاز بالنجم المصرى المعروف بـ«أبو مكة»، وبأخلاقه الكريمة، وقيمه الرفيعة، فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمحة فى بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين فى بريطانيا، وجميع أهإلى مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة فى العالم الإسلامى.

ولفت إلى أنه استوحى تلك الخطوة وأقدم عليها اقتداء بأمير القدوة أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذى دائمًا يميِّز ويكرم القدوات.



