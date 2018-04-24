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الخميس.. انطلاق مؤتمر تأهيل مرضى السكتة الدماغية

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وزير الصحة

العلاج الطبيعى

تاهيل مرضى السكتة القلبية

العلاج الطبيعى والسكتة القلبية

ينظم قسم العلاج الطبيعي بالمعهد القومي للعلاج العصبي بعد غد، الخميس، مؤتمره الأول تحت مسمي الوسائل الحديثة في تأهيل مرضي السكتة الدماغية؛ برعاية الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، والدكتور هاني نصر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ويشارك في المؤتمر، لفيف من أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب وخبراء الأوستيوباثي ومدير المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي الدكتور محمد القرش، ومقررا المؤتمر  الدكتورة ماجدة عبد الفتاح، والدكتور أحمد عبد المنعم.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت المشروع القومي لعلاج السكتة الدماغية علي نفقة الدولة في يونيو 2016 بهدف خفض عدد الوفيات جراء السكتة الدماغية ومواجهة المضاعفات الصحية لحالات الإصابة بها وتخفيف العبء الاقتصادي الناجم من حالات الإعاقة أو الموت التي يسببها هذا المرض.

يذكر أن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ويصاب في مصر 270 ألف شخص سنويًا بالسكتة الدماغية وتتسبب في موت ما يقرب من 50 ألفًا منهم.

يحتاج ثلثهم إلى إعادة تأهيل بالعلاج الطبيعي والذي يلعب دورًا محوريًا في كل مرحلة من مراحل مسار المرضى ويمنع تكرارها ويساعد المرضى على الوصول إلى إمكاناتهم البدنية الكاملة وقدرتهم الوظيفية والاندماج في المجتمع.

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