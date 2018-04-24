الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

24 أبريل 2018 - 03:19 م

أجازت أمانة الفتوى بدار الافتاء للاعبي المنتخب الوطني الافطار في شهر رمضان في اشارة إلى أنه يجوز لأصحاب المهن والأعمال الشاقة أن يفطروا؛ لكن عليهم أن ينووا الصيام ليلاً، ثم إن احتاجوا إلى الإفطار، ولحقتهم مشقة أفطروا، وعليهم القضاء.

وجاء رد الإفتاء في فتواها أن المحلي قال في "شرح المنهاج بحاشية قليوبي" (2/ 82): [(وَيُبَاحُ تَرْكه للمريض إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا) ... ثُمَّ الْمَرَضِ إنْ كَانَ مُطْبِقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُحَمُّ وَيَنْقَطِعُ فَإِنْ كَانَ يُحَمُّ وَقْتَ الشُّرُوعِ فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فَإِنْ عَادَ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ].

وأوضحت أن مثل ذلك نحو حصاد وبناء وحارس ولو متبرعا فتجب عليه النية ليلاً، ثم إن لحقته مشقة أفطر]، فمن خاف بالصوم تلفاً أفطر وقضى، إن ضره ترك الصنعة، فإن لم يضره تركها أثم بالفطر، وإن لم ينتف الضرر بتركها، فلا إثم عليه بالفطر للعذر، بحسب اجابة على سؤال لـ"اليوم السابع".

وتعتبر لعب كرة القدم وغيرها من الرياضات التي نظمت لها الدولة اتحادات وقوانين للازدهار بها، فأصبحت حرفة معتبرة شرعا وقانونا، فإن كان اللاعب يشق عليه الصوم فعليه أن ينوي الصيام من الليل، فإن شق عليه إتمام الصوم جاز له الإفطار؛ لأنه من أصحاب الأعمال الشاقة، وعليه فى هذه الحالة القضاء.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن إفطار شهر رمضان يكون وسيلة للمصلحة الراجحة، وذلك يكون فى المباريات الرسمية أمام الفرق المنافسة، وليس أثناء التدريب، مشيرا إلى أن الصيام فريضة دينية، ولا يجوز الخروج عنها دون مبررات أو الاستثناءات المنصوص عليها فى الدين الإسلامى.

وأضاف: لو ثبت علمياً وفنياً أن الصيام سيؤثر على اللاعبين خلال المباريات، يباح لهم الإفطار، ولكن بشرط أن يكون هناك بحث وتقرير دقيق وموضوعى لتأثير الصيام على مستوى المنتخب الوطنى خلال مونديال 2018".

إلى ذلك كانت قد قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،أنه من المقرر شرعا أن الصيام فريضة من الفرائض ،وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ومن ذلك قوله تعالى"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"،كما أنه من المقرر شرعا جواز الفطر لمن كان على سفر قال تعالى"ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" .

وعلى هذا فمشاركة المنتخب تعنى أن يكون اللاعبين على سفر إلى دولة أخرى ومن ثم فإنه يجوز الفطر للمنتخب حال سفره إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم.