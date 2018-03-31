» تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم

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استقر الألماني يورجن كلوب علي التشكيل النهائي لفريقه في مواجهة كريستال بالاس بعد قليل ليقود التشكيل الأساسي النجم المصري محمد صلاح.

ويغيب عن الريدز فى لقاء اليوم كل من جو جويز وايمرى كان بداعى الإصابة.

وجاء تشكيل الريدز الكامل للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: الكسندر أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: ميلنر - فاينالدوم - هندرسون - محمد صلاح

خط الهجوم: مانى – فيرمينو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم علي ملعب "سيلهرست بارك" فى افتتاح مواجهات الجولة الـ32 من البريميرليج.

ويحتل النجم المصرى صدارة هدافى المسابقة برصيد 28 هدف بفارق 4 أهداف عن هارى كين مهاجم توتنهام، ويسعى محمد صلاح إلى تسجيل هدفين فى لقاء اليوم لتخطى الرقم القياسى للأهداف التى سجلها لاعب من القارة الإفريقية فى موسم واحد بالبريميرليج، والمسجل بإسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق 29 هدف.


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