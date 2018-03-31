  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:09 م
بحث متقدم
صورة الخبر

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

مرتضى

وصلة ردح بين "منصور" وإعلامى شهير

خ

معلومات لا تعرفها عن حياة "حليم" بين "الفن" و"المرض"

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

محمد أبو تريكة

خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

مجلس الدولة

إلزم الحكومة بإضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

نادي الزمالك

تهديدات من رئيس "الزمالك" لرفع الوصاية عن النادى

انفجار خط غاز بالمنوفية يثير الرعب بين الأهالي

انفجار خط غاز بالعين السخنة ووقوع ضحايا

عبدالله السعيد

500 ألف جنيه تضع "السعيد" في أزمة جديدة مع الأهلي

في يوم الأرض

" دينية النواب": أين منظمات حقوق الإنسان من قتل الفلسطينيين

آخر الأخبار

البرلماني أسامة العبد
البرلماني أسامة العبد

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ناخبون بالكويت: إقبالنا على الانتخابات صفعة للمنظمات المشبوهة

#

"حقوق إنسان البرلمان" عن واقعة مريم: "السيسي لن يسكت"

#

ماذا قال «عكاشة» عن «السيسي» في أول ظهور له؟

#

«سجون مصر» الداخل مفقود والخارج مولود

فلسطين

اليهود

يوم الارض

 استنكر الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين في ذكرى إحياء يوم الأرض متسائلا أين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني المدافع عن أرضه من قتل وتدمير.

وأوضح " العبد" في تصريحات صحفية أن زيادة حصيلة الشهداء من أرض فلسطين إلى 16 والمصابين لأكثر من 1300 مصاب يؤكد أن إسرائيل عازمة على انتهاك حقوق الإنسان في ظل الصمت العربي والعالمي الغريب وهو يؤكد أنه لا نية لديها للسلام.

وأكد "رئيس دينية النواب" أن حق العودة أمر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال اتفاقيات أو غيرها  مؤكدا أن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الارض هذا العام، لها خصوصيتها بسبب إضافة تحديات جديدة تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأميركية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الاسرائيلية بحق ابناء فلسطين من حصار واستيطان وعدوان مستمر وكثرة الاعتداء على المسجد الاقصى.

ووجه "العبد" التحية لأبناء فلسطين ولكل المطالبين بحقهم في العودة مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي محور السلام في العالم وهو حق اصيل للفلسطينيين لا يملكون التنازل عنه مضيفًا على المجتمع الدولي أن ينظر إلى حل لهذه المشكلة لقمع التطرف على مستوى العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم
» تعرف على أسعار الذهب
» «التضامن» تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات
» بالفيديو.. اشتعال النيران في قطار بالمنيا
» ماذا قال بكرى عن غرامة الانتخابات الرئاسية؟
» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام
» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب
» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى