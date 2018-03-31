وصلة ردح بين "منصور" وإعلامى شهير

31 مارس 2018 - 12:38 م

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الإعلامي عبد الناصر زيدان مقدم برنامج "كورة كل يوم" على فضائية الحدث، نظرًا لاستمرار هجوم الأخير عليه خلال حلقات البرنامج.

ونشر "منصور" عبر حسابه على "تويتر"، صورة تجمعه مع الإعلامي قائلا:"الكلب لما تربيه وفي وبيحميك، أول مرة اربي.. وأكبره وفي الآخر يهوهو عليا".

في السياق ذاته خرج زيدان ليرد على ذلك عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "لم يكن لي أي معرفة به من قريب.. أو من بعيد.. وتعرفت عليه وأنا رئيس تحرير قناة دريم سبورت.. في 2008.. ثم انقطعت العلاقة بعد غلق القناة في نفس العام.. ولَم ألتقية حتي عام 2017 .. ولَم يكن بيني.. وبين مرتضي منصور أي اتصال من أي نوع.. ولم أدخل نادي الزمالك منذ توليه رئاسة النادي في 2014 إلا مرتين.. للاتفاق معه علي حوار تليفزيوني.. ولم يتم".

وجمايلي عليه لا حصر لها.. ولا عدد .. ومازلت محتفظ بكل الشرائط حتي الآن!

شكرا جزيلا .. يا محترم .. وجزاك الله خيرا !!.