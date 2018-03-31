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"العنف ضد المرأة".. ندوة بطب المنيا

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العنف ضد المراة بجمعة المنيا
العنف ضد المراة بجمعة المنيا

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عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ندوة بكلية الطب البشرى بعنوان "العنف ضد المرأة من الوجهة الطبية والقانونية" وذلك ضمن سلسلة ندواتها التوعوية والتثقيفية التى  تستهدف من خلالها  تغطية كل كليات الجامعة لتثقيف أساتذتها وطلابها وموظفيها بحقوق المرأة وحثهم على مناهضة العنف ضدها، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور حسني سيد عبد الغني  عميد كلية الطب.

هذا وقد حاضر الندوة الدكتور "حسن سند"، والدكتور مجدي كامل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة، والدكتورة منال فايز ابو سمرة الاستاذ بكلية الطب البشري، والدكتور محمد عبد العظيم  رئيس قسم الطب الشرعي بالكلية، ومنسقة الوحدة بكلية الطب .

وتناولت الندوة دور القطاع الطبي في التصدي للعنف وعواقب التعرض له علي صحة الضحايا ونوعية حياتهم، حيث تعتبر مؤسسات الرعاية الصحية هي الملاذ الأول والأنسب التي تلجأ إليه الضحايا نظراً لحساسيته وتأثره بالأعراف والقيم الاجتماعية والثقافية، بحيث تعمل الوحدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية المتخصصة لتوفير الدعم والتسهيلات لضمان جودة وشمولية الخدمات للضحايا، كما ناقشت الندوة المنظور الجنائي والشرعي لإثبات العنف ومنظور حقوق الإنسان وحماية الأسرة من العنف، والعواقب الصحية للعنف ضد المرأة واعراضه المرضية.



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