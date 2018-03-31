بنك مصر: خفض قيمة الفائدة يصب في صالح الدولة

31 مارس 2018 - 12:16 م

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض كان متوقعًا، خاصة بعد انخفاض التضخم بفضل السياسات النقدية الناجحة.

وأشارت "الدماطى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، إلى أن خفض قيمة الفائدة سيكون سببًا فى تشجيع المستثمرين على الإقتراض من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الدولة، لافتا إلى أن خفض نسبة الفوائد سيكون سببًا في خفض قيمة عجز الموازنة، منوهة بأنه قيمة الفائدة ستشهد انخفاض أخر حيث كلما انخفضت التضخم ستنخفض قيمة الفوائد