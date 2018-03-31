تهديدات من رئيس "الزمالك" لرفع الوصاية عن النادى

31 مارس 2018 - 12:01 م

هدد مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالدخول في إضراب مفتوح، وفسخ العقود من جانب لاعبي الفرق الرياضية في حالة عدم رفع ما يعتبرها "وصاية مالية" والاستجابة لمطلب النادي بسرعة تسليم النادي أربعة دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وحازم يس أمين الصندوق، ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية ، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي، وفقا لما نشر بـ "الشروق"

وكان محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك، أرسل خطابا إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، من أجل مخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك للموافقة على صرف الأموال عن طريق مجلس الإدارة دون وإلغاء دور اللجنة المشرفة على إدارة النادي ماليا.

وأوضح مدير الشئون القانونية للزمالك، بأنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب المشروع للنادي، فإن اللاعبين والمدربين والمديرين الفنيين سيفسخون عقودهم، بخلاف أن الأمر سيؤدي إلى حدوث إضراب من جانب الموظفين والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالية.