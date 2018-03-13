قائمة الأهلي أمام مونانا الجابوني

13 مارس 2018 - 02:38 م

وضع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، القائمة النهائية للاعبي الفريق المتجهة إلى الجابون للقاء مونانا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير، أيمن أشرف ، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد هاني، صبري رحيل، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، إسلام محارب، ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد سليمان، صلاح محسن، وليد أزارو، جونيور أجاي، مروان محسن.

وفاز الأهلى على مونانا فى مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

ومن المقرر إقامة المباراة في 17 مارس الجاري.