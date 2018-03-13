قائمة الأهلي أمام مونانا الجابوني

محمد الخرو
وضع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، القائمة النهائية للاعبي الفريق المتجهة إلى الجابون للقاء مونانا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.
خط الدفاع: سعد سمير، أيمن أشرف ، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد هاني، صبري رحيل، علي معلول.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، إسلام محارب، ميدو جابر.
خط الهجوم: وليد سليمان، صلاح محسن، وليد أزارو، جونيور أجاي، مروان محسن.
وفاز الأهلى على مونانا فى مباراة الذهاب برباعية نظيفة.
ومن المقرر إقامة المباراة في 17 مارس الجاري.
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