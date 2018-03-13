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قائمة الأهلي أمام مونانا الجابوني

الرياضة

الأهلي
الاهلي

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وضع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، القائمة النهائية للاعبي الفريق المتجهة إلى الجابون للقاء مونانا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير، أيمن أشرف ، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد هاني، صبري رحيل، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، إسلام محارب، ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد سليمان، صلاح محسن، وليد أزارو، جونيور أجاي، مروان محسن.

وفاز الأهلى على مونانا فى مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

ومن المقرر إقامة المباراة في 17 مارس الجاري.


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