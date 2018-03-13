مفاجأة.. «نيمار» يقترب من ريال مدريد

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اقترب نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعدما عرضت إحدى شركات الملابس الرياضية تمويل جزء من الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن الشركة عرضت على إدارة ريال مدريد تمويل جزء من صفقة نيمار خلال الصيف المقبل، كخطوة استراتيجية للوصول إلى اتفاق مع الفريق الملكى، بشأن الحصول على حق رعاية الفريق بدلا من شركة أديداس.

وتنوى الشركة استغلال أزمة ريال مدريد للحصول على حق رعايته، لأن النادى الملكى حاليا هو النادى الذى يملك أكبر عدد من المتابعين فى العالم، وأيضا هو الذى يحصل على أقل قدر من المال لرعاية ملابسه.

وكشفت التقارير الصحفية التى صدرت قبل بضعة أشهر أن الشركة الراعية وريال مدريد يعيدان التفاوض بشأن عقد الرعاية.


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