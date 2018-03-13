بالفيديو.. رسالة كريستيانو رونالدو للشعب السوري

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رونالدو

المصريون

وجه كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، رسالة دعم للشعب السورى، خاصة الأطفال بمناسبة مرور 7 سنوات على الحرب الدائرة بسوريا.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة دعم للشعب السورى، مصحوبة بتعليق:"كن قويا.. تحلى بالإيمان.. لا تيأس أبدا".

وهذه ليست المرة الأولى لرونالدو فى دعم الشعب السورى، حيث طالب متابعيه عبر العالم بدعم الأطفال اللاجئين السوريين فى مخيم الزعترى بالأردن بشكل خاص.

ونشر رونالدو صورًا لبعض الأطفال اللاجئين، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "يمكن أن يحدث الكثير فى 5 سنوات، ولكن بالنسبة لبعض الأطفال اللاجئين لم يتغير شىء.. لا تنسوهم".


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