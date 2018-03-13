اتفاقية بترول بين قطر والإمارات..منذ المقاطعة

13 مارس 2018 - 02:31 م

أعلنت قطر توقيع اتفاقية مع شركات إماراتية لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك بين الدوحة وأبوظبي.

كانت شركة "قطر للبترول" قد أعلنت عبر موقعها اليوم، الثلاثاء أن الشركة وقعت امتيازًا مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية) لتطوير الحقل.

فيما نفى مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، مضيفا أن الحقل كانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود.

وأكد أنه تم تمديد الامتياز للجانب الياباني من قبل الحكومات المعنية، في حين لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، ولم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

يذكر أن حقل البندق، المكتشف عام 1964 والبالغ مساحته 20 كيلومترًا مربعًا، يقع على الحدود البحرية بين قطر وأبوظبي ، حيث تتقاسم الدولتان ناتج النفط بينهما.