رئيس المخابرات الفلسطينية يعلق على محاولة اغتيال "الحمد لله"

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قال ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، الثلاثاء، إنه من المبكر توجيه أصابع الاتهام تجاه أطراف معينة، بتنفيذ الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

وكان فرج، مرافقاً لرئيس الحكومة، في موكبه الزائر لغزة.

وقال فرج، للصحافيين في تصريحات مقتضبة:” أعتقد أنه من المبكر اتهام أحد، لكن من هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الأراضي”.

لكنه حمّل حركة حماس المسؤولية حيال حفظ الأمن في القطاع، حيث قال:” إن من يتواجد في غزة يتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الأراضي والمواطنين”.

ووصف فرج محاولة التفجير بـ”الإجرامية”، مؤكداً أنها لن تعيق الجهود لمواصلة “المصالحة”، والحرص على “وحدة الوطن”.

كما اعتبر التفجير “عملية جبانة تستهدف ضرب وحدة الوطني”.

ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصرّ على استكمال، رئيس الوزراء زيارته لغزة، لافتتاح محطة تحلية المياه، عقب تعرض موكبه للانفجار.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في قطاع غزة، التفجير، معتبرةً أنه “يستهدف مسار المصالحة الفلسطينية”.

وطالب حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، الجهات الأمنية في قطاع غزة بـ”بذل الجهود للكشف عن ملابسات الحادث، والكشف عن الفاعلين”.

وفي وقت سابق، قال الحمد الله، في ختام كلمة ألقاها، لدى افتتاحه محطة لتحلية المياه، شمال قطاع غزة، إنه تعرض لمحاولة اغتيال، الثلاثاء، لدى دخوله إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، قد قالت إن انفجاراً قد وقع أثناء مرور الموكب الذي يقلّ رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون (شمالاً).

وقال إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان:” انفجار وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات”.

وذكر البزم أن “الموكب استمر في طريقه لاستكمال افتتاح محطة تحلية المياه شمالي القطاع″.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بغزة تحقق في أسباب الانفجار.

ووصل رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، في زيارة قصيرة تستمر لساعات، برفقة “ماجد فرج”


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