حاكم الشارقة يقلد "صبحي" جائزة الإبداع اليوم

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يلتقى اليوم الفنان محمد صبحي مع الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، حيث من المقرر أن يتم منح "صبحى" جائزة الإبداع المسرحي العربي خلال افتتاح أيام الشارقة المسرحية، وذلك تثمينًا لدوره المشهود في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربية.

مراسم تكريم النجم القدير والكبير صبحي ستبدأ الساعة السادسة بتوقيت دولة الإمارات أي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وسيتم خلال الافتتاح إعلان كل تفاصيل الدورة الجديدة من أيام الشارقة المسرحية والتي تحمل رقم "28".


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