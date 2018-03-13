حبس عاطل سرق 77 هاتف محمول من فودافون ببنها

أمر رئيس نيابة قسم ثان بنها بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بسرقة فرع شركة فودافون بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

كان الرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها، تلقي بلاغًا من المدعو أحمد. ع 32 سنة، مدير فرع فودافون بمنطقة (الأهرام) بمدينة بنها، باكتشافه سرقة بعض الهواتف المحمولة والهارد ديسك الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة من داخل فرع الشركة.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذي أمر اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث .

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن مرتكب الواقعة المدعو "هشام. إ"، وشهرته "الأستاذ" 68 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 37 قضية "سرقة متنوعة ".

تم ضبط المتهم بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة .

حيث قرر باعترافاته عقد العزم على سرقة فرع فودافون بمدينة بنها وفى سبيل تنفيذ مخططة قام بالحضور أكثر من مرة لمراقبة المكان والعاملين به وتحديد مواعيد العمل بالفرع ومواعيد الغلق، وتحديد مكان الدخول للفرع عن طريق فتحة شفاط الهواء الكائن بالجدار الخلفى للفرع من داخل العقار .

وفى يوم الحادث قام بإعداد الأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة (عتلة حديدية - شاكوش - مفك)، وحضر إلى مدينة بنها وظل منتظرا بمكان يسمح له بمشاهدة الفرع، وعقب الغلق وإنصراف جميع العاملين، والتأكد من عدم وجود ثمة أشخاص أو مترددين على العقار خلف الفرع وحلول الظلام وهدوء الحركة بالشارع .

قام بالتوجه للعقار المشار اليه وقام بخلع شفاط الهواء وعمل فتحه تسمح له بدخول جسده النحيل، وعقب دخوله الفرع قام بفصل جهاز الإنذار وقطع الكهرباء عن المكان والإستيلاء على الهارد ديسك الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة واستولى على 77 هاتف محمول أنواع مختلفة، وانصرف من نفس مكان الدخول وفر هاربا .

وأضاف بقيامه بإعطاء بعض من الهواتف المستولى عليها كهدايا لبعض الساقطات، وآخرين لايعلمهم، وكذا بيع بعض الهواتف لدى عميلة المدعو عصام. ف 30 سنة، فني صيانة، السابق إتهامه في قضيتى "سرقة"، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 18 ألف جنيه من حصيلة بيع الهواتف المستولى عليها .

تم ضبط العميل وبمواجهته بإعترفات المتهم اعترف بصحتها وقرر بالتصرف في تلك الهواتف بالبيع لدى عميله المدعو "إبراهيم. ا" 19سنة فني صيانة، تم ضبطة وبمواجهته إعترف بتحصله على الهواتف من العميل سالف الذكر وقيامه بالتصرف فيها بالبيع لدى عميله المدعو "خالد. ا" 36 سنة، صاحب محل لبيع الهواتف وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بقيام المتهم الاخير بالإستعانة به وايهامة بتصفية المحل خاصته وطلب مساعدته في بيع الهواتف المحمولة، وتم بإرشاده ضبط 28 هاتف محمول من المستولى عليهم .

وتكثيف الجهود لضبط باقي المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 82 49 جنح قسم شرطة بنها ثان وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق .