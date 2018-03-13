خبراء بالأمم المتحدة يدينون عقوبة الإعدام لـ"شوكان"

13 مارس 2018 - 02:24 م

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدة قرار تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، الذي اعتقل أثناء تغطيته لأحداث رابعة، بحسب ما ذكره موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وذكر الموقع أنه تم اعتقال "أبو زيد" في أغسطس 2013 أثناء تغطيته لأحداث رابعة، وقد اتهم بحيازة أسلحة والقتل، والانتماء لجماعة محظورة، تكدير السلم العام، وغيرها من التهم، لافتًا إلى أنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "لا ينبغي تجريم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات بسبب واجباتهم المهنية، وبالتأكيد يجب ألا يواجهوا عقوبة الإعدام بسبب قيامهم بذلك".

وأضافوا: "الدعوة إلى عقوبة الإعدام بعد إجراءات غير عادلة هو أمر غير مقبول، كما أنه يعتبر انتهاك للتشريعات القانونية، فضلاً عن انتهاكه للقانون الدولي"، معتبرين أن فرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف سيشكل حرمانًا تعسفيًا من حياة.

ونوه الموقع أن حرية التعبير حق أساسي يحميه القانون الدولي ولا يجوز لأحد أن يخاطر بالاحتجاز وحكم الإعدام، وهو أيضًا حق جماعي يمكِّن المواطنين من المشاركة الاجتماعية وممارسة الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، ألمح الخبراء أنه "يجب على مصر أن تعمل على تمكين الصحفيين من التعبير عن آرائهم ونشر المعلومات دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو المقاضاة من أي نوع"، لذا ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورًا عن "أبو زيد" لأن محاكمته لا أساس لها من الصحة.

وفي عام 2016 أوصى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح "أبو زيد" فورًا، ومنحه الحق في طلب التعويض.

بينما في 26 يناير 2018، دعا العديد من خبراء الأمم المتحدة مصر إلى وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في أعقاب الادعاءات المتكررة لمحاكمات غير عادلة.