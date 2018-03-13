«كوبر» يحسم موقفه من التجديد للمنتخب

13 مارس 2018 - 02:23 م

وافق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على تجديد عقده مع المنتخب الوطني، ولكن سيحسم توقيعه عقب وديتي اليونان يوم 23 مارس والبرتغال يوم 27 من ذات الشهر.

وعلق كوبر، على مواجهة البرتغال وكريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، خلال المعسكر المقبل في المواجهة الودية في سويسرا.

وأكد كوبر أنه يستعد لكل مباراة على حدة ويضع في اعتباره كل المنتخب وجميع اللاعبين، ولا يمكنه الإفصاح علانية عن خطته.

ويخوض المنتخب المصري نهائيات "كأس العالم" ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه روسيا الدولة المضيفة وأوروجواي إضافة إلى السعودية.