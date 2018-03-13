عامل يستولى على 250 ألف جنيه من حساب أحد العملاء

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وزارة الداخلية

البريد

الاستيلاء على اموال العاملين

النهضة بالسلام بالقاهرة

تمكنت شرطة البريد بوزارة الداخلية من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال حسابات المودعين بالبريد بانتحال صفة العملاء الحقيقين والاستيلاء على 250 ألف جنيه من حساب أحد العملاء.

تلقى فرع مباحث بريد الإسكندرية بلاغاً من "أشرف.أ" صاحب شركة، ومقيم القاهرة باكتشافه سحب "250 ألف" من حسابه الذهبى المفتوح من مكاتب بريد مختلفة بمدينة الإسكندرية " كامب شيزار – الحضرة بحرى – سموحة – حمامات كليوباترا".

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت مباحث إدارة شرطة البريد قيام " عامر.ع" عاطل ومقيم مدينة نصر بالقاهرة، و"خالد.ع" حاصل ليسانس حقوق، ومقيم الرمل بالإسكندرية، و"أشرف.م"، ومقيم السلام بالقاهرة بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الاستيلاء على أموال حسابات المودعين بالبريد باستخدام بطاقات مزورة وانتحال صفة العملاء الحقيقيين وأنهم وراء ارتكاب الواقعة ويستخدمون فى تحركاتهم السيارة ملك الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث فى أحد الأكمنة بمنطقة النهضة بالسلام بالقاهرة، وعُثر بحوزته على "2 بطاقة الرقم القومى أحداهما خاصة به والأخرى" تحمل صورته "مدون عليها إسم شكرى ف.ف"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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