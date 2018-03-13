حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم الفترة المقبلة

13 مارس 2018 - 02:17 م





نفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، زيادة أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة، قائلة: "الدنيا كويسة والأسعار كويسة ومش هتقل ولا هتزيد.



وأضافت "محرز"، خلال حوارها في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، بأنه يجب أن يكون هناك نظام من أجل الحفاظ على الانتاج الحالي والعمل على زيادته، مؤكدة أنه تم تحصين 80% من الماشية ضد الحمى القلاعية ونأمل أن نصل لـ 100%



وتابعت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، إلى أنه تم عمل 3 حملات تحصين بالحمى القلاعية هذا العام.



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