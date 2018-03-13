فسخ عقد "العجان" من الزمالك بسبب "الصليبي"

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قرر نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات اللاعب السوري مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق.

وتعرض "العجان" لقطع فى الرباط الصليبى خلال إحدى تدريبات الزمالك وتحمل النادى كل تكاليف العملية الجراحية التى أجراها اللاعب.

وستكون فرص استمرار مؤيد العجان مع الزمالك خلال الفترة المقبلة صعبة للغاية خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك فى المباريات قبل الإصابة التى تعرض لها فى إحدى التدريبات وكان الاتجاه الأقوى هو رحيله بغض النظر عن تعرضه للإصابة من عدمه.


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