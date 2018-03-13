حماس ترد على اتهامات محاولة اغتيالها "الحمد الله"

13 مارس 2018 - 02:15 م

استنكر موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التهمة الموجه لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بضلوعها في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في غزة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً: "بنفس القدر الذي نستنكر فيه هذا العمل الجبان الذي حدث في غزة، نستنكر الاتهامات لحركة حماس بأنها خلف هذا الحادث الإجرامي والمدان".

وتابع: "استخدام العنف في الخلافات السياسية مرفوض ومنبوذ في ساحتنا الوطنية وهي المستهدفة بالدرجة الأولى بتكريس الانقسام ورفض المصالحة، والاستمرار بمعاقبة غزة" .

وكأن قد تعرض رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى محاولة اغتيال إثر حدوث انفجار استهدف موكبه بعد ثوانٍ من دخوله القطاع من معبر ايريز.